Тръмп се забърка в нов скандал: Сравни себе си с Христос (ВИДЕО)

14 април 2026, 6:19 часа 173 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Президентът на САЩ Доналд Тръмп се забърка в поредния грандиозен скандал. Той публикува снимка в Truth Social и след това бързо я изтри след остри критики създаденото от изкуствен интелект изображение на себе си като фигура, подобна на Иисус Христос, която лекува мъж в болнично легло, съобщава "Ройтерс". Критики отправиха дори някои религиозни консерватори, които обикновено го подкрепят. Още: Може да спрем в Куба като свършим с Иран

Фалшива новина или поредното болно желание?

Още: САЩ начертаха "червените линии" във войната, топката е в полето на Иран

Тръмп отрече, че изображението е било предназначено да го покаже като фигура, подобна на Исус Христос, наричайки това "фалшива новина" и заяви, че е имал за цел да се предсвтави като лекар.

"Предполага се, че аз като лекар правя хората по-добри, и аз наистина правя хората по-добри", каза той пред репортери в Белия дом, скоро след като публикацията беше изтрита.

Припомняме, че се появи на фона на ескалиращата му вражда с папа Лъв, който критикува войната между САЩ и Израел срещу Иран като нечовешка. Малко преди да публикува изображението, президентът публикува дълга критика срещу папа Лъв, наричайки го "СЛАБ по отношение на престъпността и ужасен за външната политика".

Лъв, първият папа, роден в САЩ, заяви в отговор на атаките на Тръмп, че "няма страх" от администрацията на Тръмп и ще продължи да говори открито. В силна реч в понеделник в Алжир той осъди "неоколониалните" световни сили, които нарушават международното право, без да говори конкретно за Съединените щати.

Епископ Робърт Барън, който е член на създадената от Тръмп комисия за религиозна свобода, каза в предаването X, че президентът дължи извинение на Лъв за "неподходящите" му изявления в социалните медии. Но той също така похвали Тръмп в същата публикация за неговия подход към католиците.

Тръмп каза пред репортери в понеделник, че "няма за какво да се извинява" на папата.

Още: Папата: Не се страхувам от администрацията на Тръмп

Антон Иванов Отговорен редактор
