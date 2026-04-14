Тръмп се забърка в нов скандал: Сравни себе си с Христос (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се забърка в поредния грандиозен скандал. Той публикува снимка в Truth Social и след това бързо я изтри след остри критики създаденото от изкуствен интелект изображение на себе си като фигура, подобна на Иисус Христос, която лекува мъж в болнично легло, съобщава "Ройтерс". Критики отправиха дори някои религиозни консерватори, които обикновено го подкрепят.

Trump explained why he posted and then deleted an image of himself as Jesus



“I posted it, and I thought it was me as a doctor. It was related to the Red Cross, like a Red Cross worker,” he said. https://t.co/fmySvjGvBW pic.twitter.com/LPBZqCDIiu — NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2026

Тръмп отрече, че изображението е било предназначено да го покаже като фигура, подобна на Исус Христос, наричайки това "фалшива новина" и заяви, че е имал за цел да се предсвтави като лекар.

"Предполага се, че аз като лекар правя хората по-добри, и аз наистина правя хората по-добри", каза той пред репортери в Белия дом, скоро след като публикацията беше изтрита.

Припомняме, че се появи на фона на ескалиращата му вражда с папа Лъв, който критикува войната между САЩ и Израел срещу Иран като нечовешка. Малко преди да публикува изображението, президентът публикува дълга критика срещу папа Лъв, наричайки го "СЛАБ по отношение на престъпността и ужасен за външната политика".

Лъв, първият папа, роден в САЩ, заяви в отговор на атаките на Тръмп, че "няма страх" от администрацията на Тръмп и ще продължи да говори открито. В силна реч в понеделник в Алжир той осъди "неоколониалните" световни сили, които нарушават международното право, без да говори конкретно за Съединените щати.

Епископ Робърт Барън, който е член на създадената от Тръмп комисия за религиозна свобода, каза в предаването X, че президентът дължи извинение на Лъв за "неподходящите" му изявления в социалните медии. Но той също така похвали Тръмп в същата публикация за неговия подход към католиците.

Тръмп каза пред репортери в понеделник, че "няма за какво да се извинява" на папата.

