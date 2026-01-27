Тръмп спря да си боядисва косата, заявил че "ще умре до 10 години"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп почти незабелязано започна да се отказа от запазената си марка - русата си коса, оставяйки я в естествения й побелял вид.

Американски медии съобщават, че 79-годишният президент на САЩ е спрял да се боядисва, като това, според негови приближени, е "единствената му отстъпка пред възрастта".

Според информация на списание "Ню Йорк" висши служители са разкрили, че Тръмп "тихомълком" се е отказал от запазената си марка – златиста боя за коса, показвайки се побелял – рядко признание за хода на времето от човек, отдавна известен настояването си, че остаряването не го засяга.

Висш помощник е заявил пред списанието, че промяната е единственото признание на Тръмп, че остарява, въпреки че публично той продължава да твърди, че е в "перфектно здраве" и се чувства така, "както преди 40 години".

Тялото на Тръмп го предава

Извън светлината на прожекторите обаче, заявяват анонимните служители, има и други признаци, че тялото на Тръмп го предава.

Източник: Getty Images

Според висш служител слухът на Тръмп вече "не е това, което беше", отбелязвайки, че американският президент често моли хората да говорят по-високо, като самият той не осъзнава напълно проблема.

Източници на медията твърдят, че през януари 2025 г., докато телевизионни предавания в Мар-а-Лаго показваха бившия президент Джими Картър, лежащ в тържествена церемония в Капитолия на САЩ, Тръмп е заявил: "Знаете ли, след 10 години това ще бъда аз".

Тръмп отрича да има проблеми

Прессекретарката на Тръмп Каролайн Ливит коментира, че не си спомня президентът да е казвал подобно нещо.

Публично Тръмп реагира гневно на всяко предположение, че здравето му се влошава.

Така в началото на интервю, дадено наскоро, Тръмп директно отправи предупреждение към журналистите: "Ако напишете лоша история за здравето ми, ще съдя списание "Ню Йорк"".

Въпреки твърденията му, че е в отлично здраве обаче, въпросите продължават да се трупат.

Тъмна синина на дясната му ръка, често снимана прикрита с грим или превръзка, подхранва спекулациите за здравословното му състояние, но Тръмп я обяснява с честите ръкостискания и употребата на аспирин. Лекарите му също потвърдиха, че той страда от хронична венозна недостатъчност, често срещано заболяване на кръвообращението, след като многократно е бил виждан с подути глезени.

Източник: Getty Images

Президентът е бил критикуван и заради моменти, в които е изглеждал задрямал на публични събития, въпреки че редовно се подиграваше на бившия си съперник Джо Байдън по темата, наричайки го "Сънливия Джо".

За да разсее съмненията, Тръмп се подложи на ядрено-магнитен резонанс, но подробности около изследването не бяха разкрити.