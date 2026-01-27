Любопитно:

Губернаторът на Калифорния обвини "TikTok" в цензура

Губернаторът на американския щат Калифорния Гавин Нюсъм обвини администраторите на социалната платформа "TikTok", че цензурират съдържание, в което има критики към президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. От канцеларията на Нюсъм обявиха, че той е разпоредил разследване на практиките за модериране на съдържание от страна на социалната медия, за да се определи дали те нарушават щатските закони.

Ревизия

Снимка: Getty images

"Гавин Нюсъм започва ревизия на това поведение и призовава щатските правосъдни власти да установят дали то нарушава законите на Калифорния“, съобщиха от канцеларията на губернатора в социалната платформа "Екс".

Демократът Нюсъм и републиканецът Тръмп отдавна си разменят критики, обръща внимание Ройтерс.

Припомняме, че президентът Доналд Тръмп приветства новото съвместно предприятие на TикТок, мажоритарно притежавано от американци и благодари на китайския президент Си Дзинпин за одобрението на сделката. Сделката позволи на платформата да продължи да функционира в САЩ. Американска частна инвестиционна компания и технологичен гигант, съоснован от Лари Елисън, който е съюзник на Тръмп, ще държат по 15% дял в американското съвместно предприятие.

Компанията майка на ТикТок в Пекин ще запази близо 20-процентен дял. Потребителските данни в платформата ще бъдат защитени съгласно американските разпоредби.

Антон Иванов
