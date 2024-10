Тръмп със забрана да използва песни и на големия Ленард Коен (ВИДЕО)

Наследниците на Ленард Коен са издали съдебно ограничително писмо до Доналд Тръмп, след като на негов предизборен митинг е използван кавър на хита "Hallelujah" на канадския певец, съобщи ДПА.

На митинга, състоял се в Оукс, Пенсилвания, кандидатът за президент на САЩ, който се надява на втори мандат от Републиканската партия, застана пред своите поддръжници, докато чрез озвучителна система прозвуча въпросната песен.

Изпълнителят на кавъра Руфъс Уейнрайт също е направил изявление, че е "ужасен" как неговият запис на хита от 1984 г. е бил използван на събитие от Тръмп. В публикацията 51-годишният Уейнрайт заявява, че подкрепя кандидата на Демократическата партия Камала Харис на тазгодишните избори в САЩ, които ще се проведат на 5 ноември.

В изявлението си Уейнрайт казва още: "Песента Hallelujah на Ленард Коен се е превърнала в химн, посветен на мира, любовта и приемането на истината. През годините за мен беше изключителна чест да бъда свързан с тази ода на толерантността. Да станеш свидетел на това как Тръмп и неговите поддръжници общуват с тази музика снощи беше върхът на богохулството. Разбира се, по никакъв начин не одобрявам това и бях унизен, но доброто в мен се надява, че може би, вслушвайки се в текста на шедьовъра на Коен, Доналд Тръмп просто може да изпита нотка разкаяние за това, което е причинил."

Тръмп обича да си "взима" музика

Това не е първият път, в който наследниците на Коен предприемат съдебни действия спрямо Тръмп за използването на песента, след като направиха същото през 2020 г., когато той като президент я пусна два пъти по време на Националния конгрес на републиканците. Адвокатите на наследниците на Коен тогава заявиха, че преди това са отхвърлили искане за използване на песента на конгреса.

Сред другите изпълнители, които са предприемали съдебни действия, след като Тръмп е използвал тяхна музика, са The Rolling Stones и Нийл Йънг, а Linkin Park издадоха ограничителна заповед, когато песента на групата "In The End" се появи във видеоклип в подкрепа на Тръмп, припомня БТА.

През месец август и ABBA се ядосаха на екипа на Тръмп, тъй като за пореден път техни песни озвучаваха събития от предизборната му кампания.

