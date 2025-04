Тръмп: Войната между Русия и Украйна е война на Байдън, не моя

"Войната между Русия и Украйна е война на Байдън, не моя", написа американският президент Доналд Тръмп в своята социална мрежа Truth Social. „Аз току-що дойдох и в продължение на моя четиригодишен мандат нямах проблем да предотвратя това да се случи", обяви Тръмп. "4 години — готово и какво ще кажете за 24 часа?",написа още той. Още: Украински кмет обвини конкретен украински чиновник за руския ракетен удар в Суми (ВИДЕО)

"The War between Russia and Ukraine is Biden’s war" — Trump



"I just got here, and for four years during my term, had no problem in preventing it from happening."



4 years — done and what about 24 hours? pic.twitter.com/EIXFIHVzvc