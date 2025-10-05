Убити деца и други в тежко състояние след стрелба в Хюстън, САЩ

Две деца са били убити и още две са били тежко ранени при стрелба в събота сутринта близо до предградието на Хюстън, Ангълтън, Тексас в САЩ съобщиха властите. Шерифската служба на окръг Бразория съобщи в публикация във Facebook, че полицаите са отговорили на сигнали за стрелба и са открили две деца на 13 и 4 години, които са били смъртоносно ранени. Други две деца, на 8 и 9 години, са били транспортирани с медицински хеликоптер до болница и са били в критично състояние.

"За щастие, двете ранени деца са в стабилно състояние", съобщи в събота в имейл Мадисън Полстън, служител по връзки с обществеността на шерифската служба. Полстън съобщи, че е арестувана жена във връзка със стрелбата. Разследващите работят, за да установят дали жената и децата са роднини.

Смъртта на деца е трагедия

Снимка: iStock

Официалните лица заявиха, че няма текуща заплаха за общността. Властите не са предоставили други подробности за мястото на стрелбата или обстоятелствата, довели до нея, но Полстън заяви, че нейният отдел се надява да има повече подробности в събота вечер. "Докато подробностите все още се изясняват, загубата на две деца по такъв начин е трагедия", написа офисът на шерифа в публикация във Facebook. "Нашите мисли са със семейството и всички засегнати, докато продължаваме да научаваме повече за тази сърцераздирателна ситуация."

Ангълтън е град с около 19 500 жители и е административен център на окръг Бразория. Намира се на около 72 км южно от Хюстън и е част от метрополния район Хюстън–Уудландс–Шугар Ленд, съобщава "Los Angeles Times".

Припомняме, че в края на септември САЩ отново бяха разтърсени от поредната масова стрелба в мормонска църква в Гранд Бланк, Мичиган, при която загинаха най-малко четирима души.