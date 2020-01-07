В Пуерто Рико е въведено извънредно положение
Властите на Пуерто Рико въведоха извънредно положение на острова след силното земетресение, което доведе до нарушаване на електропреносната система, инфраструктурата и разрушаването на сгради, съобщи „El Nuevo Día”, цитирани от БГНЕС.
Земетресението в Пуерто Рико унищожило световна забележителност (СНИМКИ)
Трусът в Пуерто Рико, който бе със сила от 6,5 по Рихтер и бе усетен доста силно, е унищожил световна забележителност. Скалната формаци...
Редактор:
Райко Павлов
Етикети: Пуерто Рико земетресение
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