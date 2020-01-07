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В Пуерто Рико е въведено извънредно положение

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В Пуерто Рико е въведено извънредно положение
Снимка: Getty Images/Guliver
Властите на Пуерто Рико въведоха извънредно положение на острова след силното земетресение, което доведе до нарушаване на електропреносната система, инфраструктурата и разрушаването на сгради, съобщи „El Nuevo Día”, цитирани от БГНЕС.

Пуерто Рико беше разтърсено от няколко последователни силни земетресения, вследствие на което беше разрушена една от популярните забележителности на острова – скалната формация Пунта Вентана.

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Actualno.com

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