В Пуерто Рико е въведено извънредно положение

Властите на Пуерто Рико въведоха извънредно положение на острова след силното земетресение, което доведе до нарушаване на електропреносната система, инфраструктурата и разрушаването на сгради, съобщи „El Nuevo Día”, цитирани от БГНЕС.

Пуерто Рико беше разтърсено от няколко последователни силни земетресения, вследствие на което беше разрушена една от популярните забележителности на острова – скалната формация Пунта Вентана. Земетресението в Пуерто Рико унищожило световна забележителност (СНИМКИ) Трусът в Пуерто Рико, който бе със сила от 6,5 по Рихтер и бе усетен доста силно, е унищожил световна забележителност. Скалната формаци... Прочети повече По нареждане на губернатора ще бъде създадена специална група, която ще се заеме с оценяването на последиците от земетресенията. Пуерто Рико беше разтърсено от няколко последователни силни земетресения, вследствие на което беше разрушена една от популярните забележителности на острова – скалната формация Пунта Вентана.По нареждане на губернатора ще бъде създадена специална група, която ще се заеме с оценяването на последиците от земетресенията.