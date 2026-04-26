Връзка с Иран: Тръмп обяви какъв е бил стрелецът от Белия дом

26 април 2026, 7:19 часа 1341 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
На фона на ширещите се подозрения, че стрелецът от Белия дом може да има връзка с Иран, американският президент Доналд Тръмп обяви по време на пресконференция в Белия дом, че заподозреният за стрелбата по време на медийна гала вечеря във Вашингтон най-вероятно е действал сам, предаде АФП.

Според Тръмп извършителят е преминал през охранителен пункт и е прострелял служител на охраната, преди да бъде обезвреден.

„Един полицай беше прострелян, но бе спасен от факта, че носеше, очевидно, много добра бронежилетка“, заяви той.

Той допълни, че заподозреният е „потенциален убиец“ и е бил „въоръжен с множество оръжия“.

"Това не е особено сигурна сграда"

„Разгледахме всички обстоятелства, случили се тази вечер, и ще кажа, че това не е особено сигурна сграда“, добави американският президент.

„По мое мнение той е самостоятелно действащ нападател“, каза Тръмп, като го определи като „побъркан“ и добави, че няма основания да се смята, че атаката е свързана с войната в Иран.

Изявлението идва на фона на разследване на инцидента по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом, при който по-рано беше съобщено за стрелба и евакуация на високопоставени гости, предаде БГНЕС.

Американският президент допълни, че всички високопоставени лица, включително първата дама, вицепрезидентът и членовете на кабинета, са в добро състояние.

Според властите един човек е задържан и разследването продължава, като все още се изясняват всички обстоятелства около нападението.

Десислава Любомирова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Стрелба САЩ
