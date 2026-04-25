Гордост! Още един медал за България от Европейското първенство по борба

25 април 2026, 23:19 часа
Снимка: bul-wrestling.org
Българският национал по борба Ахмед Магамаев спечели бронзов медал за България на Европейското първенство в Тирана с туш на финала за 3-5 място на 97 кг свободен стил. Микяй Наим пък не успя да премине през последния си съперник на 70 кг. Това са последните новини от лагера на българския отбор в албанската столица, след като по-рано стана ясно, че Ахмед Батаев ще спори за европейската титла.

Ахмед Магамаев спечели бронз за България от Европейското в Тирана

Магамаев се изправи в схватка за бронз с молдовеца Раду Лефтер и спечели първите две точки, но съперникът ги върна малко преди края на първата част, след като българският национал получи травма в крака. След почивката обаче Магамаев тушира Лефтер с оставащи минута и половина по часовник, за да заслужи първия си медал от големи турнири. До момента най-доброто постижение на българския национал е пето място от Рим 2020.

Ахмед Магамаев

Наим пък отстъпи с техническо превъзходство и 0:10 срещу поляка Патрик Оленчин на 70 кг и така завърши турнира на петата позиция. Така България завърши деня с третия си бронз и общо пети медал в Тирана. Утре страната ще има още един - на Ахмед Батаев, който е финалист на 92 кг и ще опита да добави още една европейска титла за България от шампионата на Стария континент.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
борба Европейско първенство по борба Ахмед Магамаев
