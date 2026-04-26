Гърция не иска повече туристи: Въвежда ограничения

Гърция е изправена пред проблем със свръхтуризма и обмисля въвеждане на някои ограничения по въпроса.

Така например се обмисля ограничение на новото хотелско строителство в Атина заради опасения, че столицата може да последва примера на градове като Барселона.

През последните месеци темата за свръхтуризма става все по-актуална в Гърция, като фокусът пада върху Атина. Данни и изявления на местните власти показват, че капацитетът на града започва да се доближава до своите граници, особено в централните райони.

Обмислят се "замразявания"

Кметът на Атина дори постави на дневен ред възможността за „замразяване“ на новите разрешителни за хотели в най-натоварените части на града.

Ограничения вече съществуват при краткосрочните наеми в центъра на Атина, а властите обсъждат и допълнителни мерки за по-строг контрол върху туристическото настаняване.

Анализаторите отбелязват, че макар Атина все още да не е достигнала нивата на свръхтуризъм, тенденцията е ясно изразена. Растящият брой туристи води до натиск върху жилищния пазар, цените и качеството на живот на местните жители.

В същото време туристическият сектор остава ключов за гръцката икономика, което поставя институциите пред необходимостта да намерят баланс между устойчивото развитие и продължаващия ръст на туризма, предаде bTV.

Представители на бранша подчертават, че евентуалните ограничения трябва да бъдат внимателно планирани, така че да не се възпрепятстват инвестициите, но същевременно да се гарантира дългосрочната устойчивост на дестинацията.