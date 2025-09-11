Войната в Украйна:

Заради дроновете над Полша: Съветът за сигурност на ООН заседава извънредно

11 септември 2025, 10:51 часа 312 прочитания 0 коментара
По искане на Полша Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание, за да разгледа нарушаването на полското въздушно пространство от Русия, съобщи полското външно министерство, предаде Ройтерс.

Мярката е в отговор на безпрецедентна нощна операция, при която Полша, подкрепена от съюзниците си от НАТО, свали руски дронове, нарушили въздушното й пространство вчера.

Това е първият случай, в който страна членка на НАТО се ангажира директно и унищожава руски военни средства над собствената си територия от началото на войната в Украйна (24 февруари 2022 г.), припомня Ройтерс, цитирана от БТА.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
