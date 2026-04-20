Защо САЩ вдигнаха възрастта за записване в армията на 42 години?

Миналия месец армията на САЩ обяви, че ще увеличи максималната възраст за записване от 35 на 42 години, за да разшири кръга от допустими кандидати на фона на предизвикателствата при набирането на кадри през последните години.

Актуализирана версия на Регламент 601–210 на армията на САЩ от 20 март очерта промените, включително премахването на правилата, изискващи всеки с еднократна присъда за притежание на марихуана или принадлежности за употреба на наркотици да бъде лишен от право да се запише в армията, пише Al Jazeera.

Официални данни показват, че макар американската армия да е постигнала целите си за набиране на персонал през последните 2 години, тя е изостанала в това начинание през 2022 и 2023 г. и постоянно има проблеми с постигането на целите за армейския резерв - трудности, които анализаторите отдават на няколко възможни фактора.

Новата възрастова граница беше обявена по време на войната на САЩ и Израел срещу Иран - конфликт, срещу който младите американци изразиха бурно несъгласие.

Промените

Актуализираната версия на армейския регламент 601–210 официално влиза в сила днес, 20 април.

Американската армия обяви актуализираните правила за зачисление на 20 март, като промените ще се прилагат за редовната армия, резерва и Националната гвардия.

Максималната възраст за записване в армията се увеличава от 35 на 42 години, а предишните ограничения, изискващи всеки с еднократна присъда за притежание на марихуана или принадлежности за употреба на наркотици да има забрана, се премахват.

Промените, обявени през март, са специфични за американската армия.

Военното издание „Stars and Stripes“ съобщи, че тези промени привеждат армията в по-голямо съответствие с максималната възраст за постъпване в армията на други родове войски, като например Военновъздушните сили, Военноморските сили, Бреговата охрана и Космическите сили, които приемат новобранци в началото на 40-те им години.

Максималната възраст за постъпване в армията на американските морски пехотинци е 28 години.

Факторите за промяната

Въпреки че американската армия не коментира причините за промяната, данни от Командването за набиране на персонал в армията на САЩ показват, че войската е изправена пред предизвикателства при набирането на персонал.

Въпреки че армията е постигнала 100% от целите си за набиране на персонал през 2025 и 2024 г., тя не ги е постигнала с около 23% през 2023 г. и 25% през 2022 г.

Тези данни показват също, че армията не е изпълнила целите за набиране на персонал за армейския резерв през последните 6 поредни години.

Средната възраст на новобранците в армията се е повишила през последните години до 22,7 години, в сравнение с 21,7 години през 2000 г. и 21,1 години през 2010 г., сочи военният информационен бюлетин Army Times, позовавайки се на данни от говорител на американската армия.

Командването за набиране на персонал на армията на САЩ отдава тези предизвикателства на проблеми като промени на пазара на труда, ограничена осведоменост за военната служба и липса на квалифицирани млади хора заради проблеми като затлъстяване, употреба на наркотици и психично здраве.

Проучване от 2018 г. посочва опасенията относно евентуални наранявания и смърт, посттравматично стресово разстройство, раздяла със семейството и приятелите и други кариерни интереси като основни причини, посочвани от младите хора, за да не се присъединят към армията.

Промяната свързана ли е с войната в Иран?

Анализаторите обсъждат възможността за повишаване на възрастта за постъпване в армията от години като средство за справяне с предизвикателствата при набирането на персонал, като в изследователски доклад от 2023 г. на американския мозъчен тръст RAND Corporation „по-възрастните младежи“ са наречени „ключов и до голяма степен неизползван, но висококачествен набор от потенциални новобранци“.

Въпреки че военните не са намекнали, че промяната е свързана с войната на САЩ и Израел срещу Иран, където президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да разположи сухопътни войски, някои потребители на социалните мрежи свързаха конфликта с момента на промените.

Проучвания показват, че по-младите хора са по-склонни да се противопоставят на войната на САЩ срещу Иран, отколкото тези на 65 и повече години, а проучванията през последните години сочат, че младите хора като цяло са по-скептични към американската намеса в чужбина, отколкото по-възрастните поколения.

Проучване на Pew Research Center от 2024 г. установи, че хората на възраст между 18 и 29 години са единствената възрастова група в САЩ, която гледа на военните по-скоро негативно, отколкото положително, като 53% казват, че военните имат отрицателен ефект, срещу 43%, които казват, че имат положителен ефект.

Колко души служат в момента в американската армия?

Според изследователския център Pew, американската армия има около 1,32 милиона активни членове. Американската армия представлява най-големия дял, с близо 450 000 души, докато американският военноморски флот е втори с над 334 000 души.

Военновъздушните сили имат над 317 000 души, морската пехота - над 168 000, бреговата охрана - близо 42 000, а Космическите сили - близо 9 700.

Данни от Командването за набиране на персонал на армията на САЩ показват, че през 2025 г. около 80% от новобранците в редовната армия са били мъже.

Според данни от преброяването през 2024 г., чернокожите и латиноамериканските новобранци съставляват по-голям дял от армейските новобранци, отколкото процентът им от населението, като всеки от тях съставлява около 27% от новобранците, докато иначе тези малцинства представляват 14% до 20% от общото население.

Белите американци съставляват около 40% от новобранците в армията, докато от общото население те са около 57%.