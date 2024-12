Земетресение от 7 по Рихтер разлюля Калифорния, има предупреждение за цунами (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд от 7 по Рихтер удари крайбрежието на Северна Калифорния в четвъртък сутринта. Епицентърът му е бил на около 64 км западно от общността на Петролия, съобщи Геоложкият институт на САЩ, цитиран от Си Ен Ен.

I did not feel the earthquakes and I got the alerts after the earthquakes happened. But the office lights sure rocked here in Sonoma. #earthquake @USGS_Quakes #california pic.twitter.com/qYH32V3wcy