Дрон порази детска градина в Израел, сирените не са се активирали (ВИДЕО)

Изстрелян от Ливан дрон на „Хизбула“ е ударил двора на детска градина в предградието Нешер на северния израелски град Хайфа, съобщават полицията и местните власти на 12 ноември.

Взривът е нанесъл леки щети на сградата, но няма пострадали. Кметът на Нешер Рой Леви казва, че децата са невредими и след нападението са били преместени в друга детска градина.

По време на нападението в Нешер не са прозвучали сирени за въздушна тревога - затова Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) са започнали разследване.

