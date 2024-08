Горски пожари бушуват в различни части на Турция, евакуират хора (ВИДЕО и СНИМКИ)

Горски пожари бушуват в турските окръзи Измир, Анкара и Афионкарахисар, евакуирани са жителите на местно село, застрашено от пламъците, съобщава турската частна телевизия НТВ.

Пламъците от пожар на територията на окръг Анкара са достигнали и съседния окръг Болу, където бушуват в гориста местност в района на град Гереде. Борбата с пламъците се води по суша и въздух. Седем хеликоптера на Турските въоръжени сили са били изпратени в подкрепа на усилията за потушаване на огъня. Като предпазна мярка е било евакуирано анкарското село Демирлер. Валията на окръг Анкара Васип Шахин съобщи, че пожарът е причинен от човешка ръка и се извършват необходимите разследвания.

🚨 Izmir wildfire



The cause of a natural fire in the Karsiyak neighborhood near the Turkish city of Izmir was a picnic fire started by three locals.



