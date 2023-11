"Хамас" освободи трета група заложници в Газа (ВИДЕО)

Представители на Червения кръст прехвърлиха заложниците от Газа късно в неделя. Някои от тях бяха предадени директно на Израел, а други минаха през Египет. Израелската армия съобщи, че един от заложниците е бил транспортиран със самолет директно до израелска болница. ОЩЕ: "Хамас" предаде 13 израелски и няколко чужди заложници на Червения кръст (ВИДЕО)

Очаква се Израел да освободи по-късно днес 39 палестински затворници като част от споразумението.

Очаква се четвърта размяна да се състои утре - последния ден от четиридневното прекратяване на огъня между враговете. Общо 50 заложници и 150 палестински затворници трябва да бъдат освободени. ОЩЕ: Убийството хвърли сянка на примирието в Газа

Israeli civilians welcome the return of 14 Israeli hostages from the Gaza Strip at the northern Negev moshav of Patish on Sunday, November 26, 2023. See more: https://t.co/0WGUkOToaf



📹 via Maariv Online pic.twitter.com/yMat1m80X0