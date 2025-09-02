Войната в Украйна:

И Белгия е готова да признае независима Палестина

Белгия ще признае държавата Палестина по време на Общото събрание на ООН този месец. Това обяви белгийският министър на външните работи Максим Прево, цитиран от Франс Прес и БТА. „Палестина ще бъде призната от Белгия по време на сесията на ООН! И ще бъдат наложени строги санкции на израелското правителство“, написа белгийският външен министър в „Екс“.

В края на юли президентът Еманюел Макрон обяви, че Франция ще признае държавата Палестина по време на Общото събрание на ООН, което ще се състои от 9 до 23 септември в Ню Йорк. Повече от десет западни страни призоваха другите страни по света да направят същото.

Докато намеренията на Франция, Великобритания и Канада да признаят Палестина за държава се подчертават все повече, германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че страната му няма да го направи, защото все още няма условия, а същевременно признаването трябва да бъде крайната цел. Великобритания заяви, че ще признае Палестина, ако Израел не спре дейността си. В същото време във Великобритания има обществен натиск за признаване на Палестина. Сред европейските държави Португалия обяви процес за признаване на палестинската държава.

