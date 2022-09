Иран блокира достъпа до интернет по китайския модел, за да потуши протестите

Това са основните изводи в в най-новия доклад за Иран на Американския предприемачески институт и на мозъчния тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Припомняме, че в средата на септември Махса Амини беше задържана от нравствената полиция в азиатската страна заради "небрежно поставен хиджаб". Предполага се, че властите са нанесли брутален побой на кюрдката от гр. Сакез, която почина в болница в Техеран след три дни, прекарани в кома. Иран отрича и твърди, че причината е "внезапен инфаркт". Президентът Ебраим Раиси нареди разследване, но се твърди, че то няма да покаже какво точно се е случило.

I stand with the women of Iran who are putting their lives on the line to protest their government in the name of #MahsaAmini. No woman should have to fear retaliation, imprisonment or death for making choices about what they wear or how they present themselves to the world. pic.twitter.com/6PmJTHCHim