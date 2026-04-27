Иран с ключова оферта към САЩ за мир

Иран, чрез пакистански посредници, е дал на САЩ ново предложение за повторно отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на войната, като преговорите за ядрената програма са отложени за по-късен етап, съобщи Axios, позовавайки се на американски служител и два източника, запознати с въпроса. Споменава се също, че се очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да проведе среща за Иран с висшия си екип по национална сигурност и външна политика, по време на която ще обсъди възможните действия занапред.

ОЩЕ: САЩ задържаха кораб, опитал се да мине през блокадата на Иран

— Axios (@axios) April 27, 2026

Иранското искане би изисквало от САЩ да вдигнат блокадата на иранските активи, преминаващи през пролива, което е единственият лост, който те могат да използват срещу режима при преговори за ядрена сделка.

Иранският външен министър Абас Арагчи посети Пакистан през уикенда като част от дипломатическите усилия, въпреки че не беше обявен пробив.

Тръмп вече сигнализира в неделя, че планира да запази блокадата на активна, докато не бъде сключена пълна сделка с иранския режим.

ОЩЕ: Вместо 10 лампи, само 2: Иранският президент призова да се пести ток

"Когато огромни количества петрол преминават през вашата система, ако по някаква причина този тръбопровод е затворен, защото не можете да го прехвърлите в контейнери или кораби, това, което се случва, е, че тръбопроводът експлодира отвътре. Казват, че имат само около три дни, преди това да се случи", каза Тръмп пред Fox News в неделя.