Иранската телевизия пусна кадри с висш генерал, считан за убит от Израел (ВИДЕО)

Държавната телевизия на Иран показа кадри с високопоставен генерал, който се считаше за убит от Израел при удар по Ливан в началото на октомври: Паника в Иран: Убит ли е ключов командир на Революционната гвардия?

На видео, излъчено по телевизията, се вижда лице, което изглежда, че е Есмаил Каани - висш командир на силите "Кудс", едно от петте звена на Иранската революционна гвардия. Каани пое структурата през януари 2020 г. - след убийството на ген. Касем Сюлеймани при американски удар в Багдад. С кадрите сега се твърди, че генералът е присъствал на възпоменателна церемония за висш командир на революционните гвардейци, убит в Ливан.

Video on Iranian television of IRGC Quds Force commander Ismail Qaani at memorial for deceased Abbas Niloforoshan killed by an Israeli strike in Lebanon.



This is amid recent rumors and ostensible reporting that he’d been either killed, arrested, or had a heart attack. pic.twitter.com/qiL5EbfyUy