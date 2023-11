Ирански министър отиде при "Хизбула", Дейвид Камерън посети израелски кибуц (ВИДЕО)

Според ливанския информационен уебсайт Naharnet Амир-Абдолахиан е пристигнал вчера (22 ноември) в столицата Бейрут за второто си посещение в Ливан от 7 октомври насам. След това той заяви пред Al-Mayadeen, че войната в Ивицата Газа вероятно ще се разпространи, ако не се запази примирието между Израел и "Хамас".

Споразумението за прекратяване на огъня за 4 дни бе отложено до петък. То ще включва пускане на 50 заложници от страна на "Хамас" в замяна на 150 палестински затворници, които Израел ще освободи.

"Ако това прекратяване на огъня започне утре, ако то не продължи... условията в региона няма да останат същите като преди прекратяването на огъня и обхватът на войната ще се разшири", каза иранският министър, цитиран от The Times of Israel.

Според официалната иранска информационна агенция "Фарс" външният министър е провел вчера разговори в Бейрут със Зиад ал-Нахалех, генерален секретар на палестинския "Ислямски джихад", Халил ал-Хайя, член на политбюро на "Хамас", и други официални лица от двете терористични групировки. Те са подкрепяни от Иран, така както и "Хизбула" в Ливан.

Междувременно новият външен министър на Великобритания Дейвид Камерън посети кибуца Беери близо до границата с Газа. Заяви, че е искал да види отблизо разрушенията, причинени от "Хамас".

"Исках сам да дойда тук, за да видя ужасяващия характер на атаките, които претърпяхте на 7 октомври, а те са абсолютно ужасяващи", казва той на външния министър на Израел Ели Коен.

"Имам предвид тероризма, родители, застреляни пред очите на децата си, деца, застреляни пред очите на родителите си", добави Камерън. "Чух и видях неща, които очевидно никога няма да забравя, и е важно да разберем това".

