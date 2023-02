Ирански режисьор обяви гладна стачка в затвора: "Докато безжизненото ми тяло бъде освободено"

62-годишният Панахи е носител на награди от филмовия фестивал в Кан, режисирал е филми като "Белият балон", "Кръгът" и "Без мечки". Протестът му идва, след като надеждите му за временно освобождаване са били отхвърлени, съобщава информационната агенция "Активисти за човешки права" (HRANA), като се позовава на съпругата на режисьора Тахерех Саиди.

В сряда Панахи, очевидно, е написал в профила на съпругата си в Instagram: "Днес, подобно на много хора, хванати в капан в Иран, нямам друг избор, освен да похарча най-скъпото си имущество... Ще се въздържа от ядене и пиене на всякаква храна или лекарства. Ще остана в това положение толкова дълго, че безжизненото ми тяло да бъде освободено от затвора. С любов към Иран и народа на моята страна".

Imprisoned in Tehran, Iranian filmmaker Jafar Panahi has just started a hunger strike to protest against "the inhuman behaviour of the judicial and security apparatus » in his country. #JafarPanahi #Iran #FreeJafarPanahi pic.twitter.com/bQ8CUuIdGj