Изчезнали хора и хиляди евакуирани в Япония след най-проливните дъждове от 50 години (ВИДЕА)

Един човек е загинал, а седем са в неизвестност след като "безпрецедентни" дъждове причиниха наводнения и свлачища в засегнатия от земетресения крайбрежен регион Ишикава в Северна Япония, съобщиха властите.

Евакуация беше обявена в градовете Ваджима и Сузу в префектура Ишикава, където 12 реки излязоха от коритата си.

Японската метеорологична агенция (JMA) в събота издаде най-високото си "животозастрашаващо" ниво на тревога в региона.

На повече от 40 000 души в четири града е наредено да се евакуират. Това са най-силните проливни дъждове в Япония от 1975 г. насам, предаде японската обществена телевизия NHK. Без електрозахранване са около 4,8 хиляди домове.

Дъждовете се очаква да продължат до неделя на обяд.

