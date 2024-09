ВИДЕО от изваждането на тялото на Насрала от унищожения бункер. Иран: Израел ще отговаря!

В социалните мрежи бяха разпространени кадри от изваждането на останките на убития в петък, 27 септември, лидер на "Хизбула" Хасан Насрала от разрушения му бункер в квартал Дахия в Бейрут.

Removing the bodies from Hezbollah Leader Hassan Nasrallah's bunker in Dahiyeh, Beirut after Israeli airstrikes.



Massive crater formed following airstrikes with about 85 bunker-buster bombs weighing between 2,000 pounds each, fired from IAF 69th Squadron F-15I jets. pic.twitter.com/ktjrVxcNx5 — Clash Report (@clashreport) September 29, 2024

Иранското външно министерство междувременно заяви днес, че Израел ще понесе отговорност за убийството и на заместник-командващия на Революционната гвардия на Иран генерал-майор Абас Нилфорушан в Бейрут. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи.

Още: Израел: Началникът на контраразузнаването на "Хизбула" е елиминиран

В същото време в Израел, в Сирия и на други места в Близкия Изток продължават своеобразни празненства по случай елиминирането на дългогодишния лидер на "Хизбула" Насрала.

Още: В Израел, Ливан, Сирия, Иран празнуват ликвидирането на лидера на "Хизбула" (ВИДЕА)

Видеа от входа на пазара Талпиот в Йерусалим и от Тел Авив:

Celebrations in a Tel Aviv pub in Israel after bombing Hezbollah HQ .

They are singing:

“Yalla ya Nasrallah,

We will f*ck you Inshallah,

We will return you to Allah,

With the entire Hezbollah” 🎶

Thanks #Netanyahu 🙏



Other side, Sunni rebels in Syria ,… pic.twitter.com/NO6WEqipZT — श्रवण बिश्नोई (किसान) (@SharwanKumarBi7) September 28, 2024

Кадри от Сирия:

Syrians are handing out sweets and celebrating the elimination of Hezbollah leader Hassan Nasrallah (his death is not officially confirmed) pic.twitter.com/57RGDoBYWr — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) September 27, 2024

Syrians in northwest Syria are celebrating rumors of Nasrallah killing in Beirut. pic.twitter.com/CmJKRXTe0d — Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@FARED_ALHOR) September 27, 2024