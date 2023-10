Израел предупреждава гражданите си да не пътуват до Египет, Йордания и Мароко - ето опасенията

Причината са опасения, че израелските граждани ще бъдат мишени на местни жители, които са агресирани от продължаващата война в страната.

В съобщението на Агенцията за национална сигурност, кабинета на министър-председателя и външното министерство се казва, че се повишава тревогата за Египет (включително Синайския полуостров) и Йордания до 4 степен и се призовават всички израелци в страната да напуснат възможно най-скоро.

За Мароко нивото на заплаха се повишава до 3 степен и на израелците се казва да избягват пътувания, които не са крайно наложителни.

"Поради продължаването на войната бе установено по-нататъшно значително изостряне на протестите срещу Израел през последните дни в различни страни по света, с акцент върху арабските държави в Близкия изток, заедно с прояви на враждебност и насилие срещу израелци и еврейски символи", гласи предупреждението, цитирано от Times of Israel.

The colors of the Palestinian flag filled the streets of the #Australian cities of Sydney, Brisbane and Perth, local media reported.



According to them, 12,000-15,000 people came out to a rally in support of #Palestine in #Sydney. pic.twitter.com/Ar41eDVLJG