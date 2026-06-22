Израел разби модерна база на "Хизбула" за дронове в Южен Ливан

Заровена под село на хълм в Южен Ливан, само на няколко километра от израелската граница, терористичната групировка "Хизбула" е построила подземна "авиобаза" за дронове, от която е изстрелвала безпилотни летателни апарати иранско производство към Израел. Подземният обект, охраняван от масивни стоманени взривоустойчиви врати, е бил построен през последното десетилетие с пряка иранска помощ, включително при планирането и финансирането, съобщиха израелски военни представители пред вестник "The Times of Israel" по време на организирана медийна обиколка на обекта миналата седмица. Още: Примирие? Израел удари Ливан веднага след спиране на огъня, Техеран обвини САЩ

Тунелът и околността, които в актуализирана карта на Израелските отбранителни сили от четвъртък бяха очертани като част от буферната зона за сигурност в Южен Ливан, бяха превзети този месец от формирование от резервисти-командоси и парашутисти.

Много по-високи стандарти

Снимка: Getty images

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Според Израелските отбранителни сили тунелът се простира на няколкостотин метра навътре в планината, достигайки дълбочина от 29 метра под Маджал Зун — включително под джамия.

В миналото израелските въоръжени сили са разкривали подобни тунели на "Хизбула" в Южен Ливан, но командирите заявиха, че този е построен по "много по-високи стандарти", сравними с подземна иранска фабрика за ракети в Сирия, която военните нахлуха през септември 2024 г.

В тунела, който бил достатъчно широк, за да може да премине през него стандартен автомобил, "Хизбула" е сглобила дронове иранско производство, използвайки части, внесени контрабандно в Ливан.

Отдавна е известно, че Иран, който е инвестирал значителни средства в разработването и производството на дронове, снабдява своята ливанска прокси-група с ракети и друго оръжие, предназначено за употреба срещу Израел.

След превземането на тунела войниците са открили около 50 безпилотни летателни апарата с бойни глави, съдържащи по около 30 килограма експлозиви всеки.

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