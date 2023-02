Жертвите в Турция и Сирия вече са над 28 000, ООН с мрачна прогноза

Лично президентът Реджеп Ердоган потвърди, че е имало случаи на мародерство. Той заяви, че ще използва извънредни правомощия, за да накаже всеки, който нарушава закона.

Броят на жертвите на труса от 7,7/7,8 по Рихтер от 6 февруари в Турция и Сирия надхвърли 28 000 души, а надеждата за намиране на още много оцелели намалява въпреки някои чудодейни случаи до момента. ОЩЕ: Спасители извадиха живо 20-дневно бебе от руините в Турция (ВИДЕО)

seven month old Hamza pulled alive out of rubble in Hatay 140 hours after #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/hcEsvIii9w