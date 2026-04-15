Кабинетът по сигурността на Израел обсъжда евентуално примирие с Ливан

Кабинетът по сигурността на Израел обсъжда тази вечер евентуално примирие с Ливан. Това съобщи високопоставен израелски представител за Ройтерс. Според ливански източник, Съединените щати са оказвали натиск върху Тел Авив да работи за прекратяване на огъня в Ливан по време на вчерашните разговори във Вашингтон.

Израелската офанзива в Ливан започна на 2 март, след като подкрепяната от Иран "Хизбула" откри огън по Израел в подкрепа на Техеран. Според ливанските власти, при израелските нападения са убити над 2000 души. 1 милион и 200 000 души са напуснали домовете си.

