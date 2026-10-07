Фаворит и по бюджет: Йотова харчи за медийна реклама над 8 пъти повече от Гюров

Кандидатът за президент Илияна Йотова има отделен бюджет за медийно отразяване над 8 пъти по-висок от този на Андрей Гюров. Това сочат данните на Института за развитие на публичната среда, който публикува първите данни от мониторинга на средствата за медийна реклама в кампанията за президентските избори. Данните са събрани от публикуваните договори с 39 национални и регионални медии.

Към 4 октомври кандидатите за президент и вицепрезидент са договорили медийно отразяване на обща стойност 262 376 евро.

Най-много средства за медийна реклама до момента са разходвали двойки Илияна Йотова - Кирил Вълчев (84 696 евро), Костадин Костадинов - Петър Волгин (43 265 евро) и Иван Христанов - Стоянка Черкезова (36 072 евро). Първите 3 кандидатски двойки заедно са сключили договори за над 164 000 евро, или приблизително 2/3 от всички установени до момента средства.

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Двойката Йотова - Вълчев е разпределила средствата към различни типове медии – електронни, печатни и онлайн. Сходен подход имат и Костадинов-Волгин, които са насочили най-голяма сума към ТВ Евроком, което е традиционен подход за партия "Възраждане" през последните кампании.

Двойката Андрей Гюров - Георги Кандев е едва на 7-о място по медиен бюджет с 9823 евро. Така на практика се оказва, че двойката фаворит според социологическите проучвания Йотова - Вълчев е отделила 8,6 пъти повече пари за медийна реклама от вторите - Гюров и Кандев.

Кои медии получават "лъвския пай"

Разликите са значителни не само в средствата, които отделните кандидатски двойки влагат в медийна реклама, но и в разпределението им между наблюдаваните медии.

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В първите 10 дни най-много средства по сключени договори са насочени към ТВ Евроком – 87 324 евро. Това е приблизително 1/3 от всички установени до момента разходи за медийно отразяване. Основната част от сумата е формирана от двойката Иван Христанов-Стоянка Черкезова.

На второ място е националната телевизия БНТ, която е публикувала информация за договори за общо 42 572 евро, следвана от Dir.bg – 25 230 евро, в. "24 часа" - 17 567 евро, и ТВ СКАТ – 17 000 евро. Така само тези 5 медии са привлекли почти целия установен до момента ресурс за медийно присъствие.

Към националната телевизия са насочени и част от медийните пакети, като данните за тези договори са публикувани в отделни файлове. Тарифите на БНТ и БНР се определят от Министерски съвет и традиционно са по-ниски от пазарните, което се отразява и на привлечените суми. Телевизията също така предоставя редица безплатни форми, в които зрителите могат да се запознаят с възгледите на голям брой кандидати не само по предизборни теми, но и по редица други въпроси.

В настоящата кампания Централната избирателна комисия (ЦИК) взе решение за отпускане на малко над 490 000 евро за медийни пакети на 24 формации (4 партии и 24 инициативни комитета). В тази кампания ЦИК публикува данни за разходването на средствата от пакетите, като на своя пресконференция от Комисията уведомиха, че данните ще се обновяват всеки вторник. Според публикуваната до 6 октомври информация, ЦИК е одобрила разходи в размер на 181 504 евро по 20 договора.

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Данните показват и че телевизиите продължават да привличат значителна част от средствата, но сред медиите с най-висока стойност на договорите присъстват и онлайн и печатни издания – Dir.bg и в. "24 часа".

Даренията

Към 4 октомври дарения от физически лица са декларирани в подкрепа на две кандидатски двойки. За кампанията на Андрей Гюров и Георги Кандев са декларирани 19 дарения на обща стойност 163 600 евро. Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили 123 дарения на обща стойност 86 740 евро. Прави впечатление големият брой дарения с еднаква стойност – 95 от тях са за по 500 евро.

Като цяло, данните в регистъра на Сметната палата показват различни подходи от страна на кандидатите - от набиране на множество дарения от физически лица до използване на лични средства и други декларирани източници на финансиране.