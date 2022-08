Китайските военни учения край Тайван предизвикаха отмяна и пренасочване на полети

Въздушното пространство, в което се провеждат ученията, е сравнително малко, но въпреки това се затрудняват пътуванията между Югоизточна и Североизточна Азия, пише БГНЕС.

Korean Air Lines Co Ltd (003490.KS) съобщи, че е отменила полети между Сеул и Тайпе в петък и събота, а в неделя ще отложи един полет заради ученията.

Singapore Airlines Ltd. (SIAL.SI) заяви, че е отменила петъчните си полети между Сингапур и Тайпе поради "променящите се ограничения във въздушното пространство" и ще продължи да следи ситуацията, в случай че са необходими допълнителни корекции.

Японските авиокомпании ANA Holdings Inc (9202.T) и Japan Airlines Co Ltd (9201.T) продължават да изпълняват нормални полети до Тайпе, заявиха говорителите на авиокомпаниите, но избягват засегнатото от китайските учения въздушно пространство при тези полети, както и при маршрутите до Хонконг и Югоизточна Азия.

Хонконгската авиокомпания Cathay Pacific Airways Ltd (0293.HK) заяви, че нейните полети избягват определените зони на въздушното пространство около Тайван, което може да доведе до увеличаване на времето за полети.

Междувременно министър-председателят на Япония осъди изстрелването на балистични ракети от Китай по време на военните учения около Тайван, пет от които според Токио са паднали в неговата изключителна икономическа зона. Изстрелването на ракети е "сериозен проблем, който влияе върху националната ни сигурност и безопасността на нашите граждани", заяви Фумио Кишида пред репортери, след като се срещна с председателя на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси на закуска.