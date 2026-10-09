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Кралицата на Тайланд пилотира сама изтребител, кралят я чакаше с букет (ВИДЕО)

09 октомври 2026, 15:03 часа 484 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Кралицата на Тайланд пилотира сама изтребител, кралят я чакаше с букет (ВИДЕО)

Тайладската кралица Сутида Ваджиралонгкорн пилотира самостоятелно едноместен изтребител JAS 39C Gripen във военновъздушна база в провинция Сурат Тани, съобщи тайландският вестник The Nation. Съпругът й крал Маха Ваджиралонгкорн наблюдава полета й и при кацането й й подари букет цветя. Той й връчи и Златна нашивка Gripen Order Golden Patch, каквато получават пилоти, летели с изтребител JAS 39 Gripen.

Преди това кралицата е летяла с Cessna T-41, CT-4E Airtrainer, Pilatus PC-9, Mooney M20M, Piper PA-34 Seneca и Boeing 737.

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Тайланд кралица Gripen Грипен
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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