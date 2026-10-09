Кралицата на Тайланд пилотира сама изтребител, кралят я чакаше с букет (ВИДЕО)

Тайладската кралица Сутида Ваджиралонгкорн пилотира самостоятелно едноместен изтребител JAS 39C Gripen във военновъздушна база в провинция Сурат Тани, съобщи тайландският вестник The Nation. Съпругът й крал Маха Ваджиралонгкорн наблюдава полета й и при кацането й й подари букет цветя. Той й връчи и Златна нашивка Gripen Order Golden Patch, каквато получават пилоти, летели с изтребител JAS 39 Gripen.
Преди това кралицата е летяла с Cessna T-41, CT-4E Airtrainer, Pilatus PC-9, Mooney M20M, Piper PA-34 Seneca и Boeing 737.
Вече е факт: Първи договор за доставка на "Грипен" за Украйна
🇹🇭 Thailand's Queen Suthida flies fighter jet solo Thailand's Royal office's handout video shows Thailand's Queen Suthida flying a Saab JAS 39C Gripen solo on October 8. https://t.co/yk8nZG0LRR— AFP News Agency (@AFP) October 9, 2026