Милен Керемедчиев: „Хамас“ иска време, за да убеди всичките си командири да освободят заложниците

04 октомври 2025, 17:40 часа 256 прочитания 0 коментара
„За момента не можем да кажем, че имаме споразумение, по-скоро „Хамас“ се опитват да съберат колкото може повече своите части и групи, за да ги убедят да имат единно решение по казуса. Нека да погледнем в дълбочина – „Хамас“ представляваше цялото ръководство на ивицата Газа от 2007 г. досега – тоест 18 г. „Хамас“ присъстваше в детските градини, в училищата, в болниците, събираше данъци и беше държавата в Газа. И за да можеш за нещо, за което си се борил 18 г. против израелската окупация, да кажеш – аз слагам оръжие, изтеглям се от власт, е много трудно решение и може да не бъде прието еднозначно от всички командири“. Това заяви бившият заместник-външен министър и дипломат Милен Керемедчиев.

Той уточни, че е много вероятен сценарият, при който определени командири, които в момента държат и заложници на различни места в Газа, да не се съгласят с това решение, да се радикализират и противопоставят на общото решение. „Затова „Хамас“ иска още време – за да може да излезе с единна позиция и наистина всички заложници да бъдат освободени“, каза още Керемедчиев.

„Ако погледнем резултатите от последни проучвания на младите в САЩ и Европа до 25 г. и въпросът е „Вие кого подкрепяте, „Хамас“ или Израел?“  – не палестинско движение, а „Хамас“, 60% от младите хора поставят своето предпочитание към „Хамас“. Тоест „Хамас“ успя за тези две години да поеме щафетата и да бъде лицето на съпротивата на палестинците. Така че много трудно можеш да ги извадиш от това уравнение и да кажеш – оттук нататък вие се разоръжавате, изчезвате и ние вкарваме външно ръководство на тази територия“, поясни още той.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
