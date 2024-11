Най-големият крокодил почина в Австралия на 110 години (ВИДЕО)

Най-големият крокодил, отглеждан в плен, почина в Австралия, предаде Ройтерс, като цитира представител на резервата в щата Куинсланд, обитаван от влечугото.

С дължината си от 5,48 метра Касиъс държеше световния рекорд за най-голям крокодил, живеещ в плен. Възрастта му се определя на повече от 110 години.

Здравословни проблеми започнаха да измъчват австралийския крокодил, тежащ повече от един тон, от 15 октомври, съобщиха от резервата Marineland Melanesia Crocodile Habitat в страницата си във Фейсбук, предаде БТА.

Cassius is a 𝐛𝐢𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠 boy but has some dreamy eyes 🥰️



He's the world's largest crocodile in captivity at nearly five and a half metres long 🐊 pic.twitter.com/tDk4bjAqob