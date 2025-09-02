Си Дзинпин с параноя, безпрецедентни мерки за военния му парад

В Пекин текат последните часове от подготовката за големия военен парад по случай 80-та годишнина от края на Втората световна война. Парад, който трябва да демонстрира мощта на Китай и личното влияние на държавния глава Си Дзинпин. Той ще бъде наблюдаван от трибуните от 26 лидери, включително Владимир Путин и Ким Чен Ун - това е първият път, в който севернокорейски лидер участва в китайски парад от 1959 г. насам.

Парадът се организира с безпрецедентни мерки за сигурност. В китайската столица са допълнителни скенери на входовете на някои сгради, охранители дежурят по мостове и надлези, част от метрото е спряна, училища, офиси и хотели по протежение на главния булевард е бъдат затворени. Редица чуждестранни журналисти бяха посетени по домовете им от служители на реда, за да бъдат предупредени за правилата - някои от тях нееднократно. На жителите на жилищните сгради по маршрута е забравено да излизат на балконите си, пише BBC.

Дори велосипедите под наем, които са много разпространен начин за придвижване, са премахнати от улиците. Вече от седмици танкове и колони с военна техника репетират по улиците и площада нощно време, а грохотът им отеква надалеч.

Още: Китай въвежда пробен безвизов режим за руски граждани

Властта не иска да поема никакви рискове за големия ден, а мащабът на контрола отразява безпокойството на Си Дзинпин. Пекин не иска повторение на протестите от 2022 г., когато активист разгъна антиправителствен банер на мост. Сега всеки опит за изразяване на недоволство е блокиран още в зародиш.

Очаква се на парада да бъдат демонстрирани най-новите хиперзвукови ракети и подводни дронове на китайските въоръжени сили. За Си Дзинпин парадът не е просто военно тържество, а утвърждаване на абсолютна власт.

Започна срещата Путин-Дзинпин: "Ние сме основните победители във Втората световна война" (СНИМКИ)

Срещата в Китай: Си Дзинпин пренаписва историята и иска Тайван, но Путин може да го подкопае