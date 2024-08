Нарендра Моди пристигна в Киев: Сигнал към Путин, че Индия не му е даденост? (ВИДЕО)

През юли индийският министър-председател Нарендра Моди посети Москва и прегърна руския диктатор Владимир Путин. В същия ден Москва нанесе смъртоносни въздушни удари в Украйна, като порази най-голямата детска болница в страната.

Сега Моди пристигна на посещение в Киев, където му предстоят разговори с президента Володимир Зеленски. Той и неговите съветници може би смятат, че е време да опитат да поправят отношенията си с Украйна и Запада в по-широк смисъл, пише авторитетното геополитическо списание Foreign Policy.

Пътуването до Киев може да бъде полезна първа стъпка по този път и в някои отношения бележи драматично отклонение във външната политика на Индия. Русия отдавна е надежден партньор за Ню Делхи, но след пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г. тя често не успява да изпълни ангажиментите си. Моди и индийският министър на външните работи решиха да предприемат дипломатическа авантюра, се казва още в статията.

For the first time in history, the Prime Minister of India visited Ukraine personally. Before arriving to Kyiv by our train, @narendramodi called India a "friend&partner" of Ukraine, hoping for a "restoration of peace" and "strengthening of IND-UA friendship."#IronDiplomacy🇺🇦🇮🇳 pic.twitter.com/EFBzoFeCH9