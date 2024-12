Новини от Сирия: "Брадите джихадисти" мислят за ново име. Много руска военна техника е в плен (ВИДЕО)

Бунтовническата организация Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ), която сега е в основата на разгорялата се отново война в Сирия, "изгря" с подкрепата на Ал Кайда и обяви скъсване с ръководството на терористичната организация на Осама Бин Ладен преди 9 години, ще опита да се ребрандира - такива слухове се разпространяват в социалните мрежи.

ХТШ пак ще смени името си (тя стартира като Фронт ан Нусра и е считана от мнозина за ни повече, ни по-малко от джихадисти-ислямисти) - със сирийско, както и знамето си, с идеята да стане "по-граждански ориентирана". Лидерът на групировката Абу Мохамед ал Джулани вече се появи в Алепо и то на знаково място:

Syrian Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Leader Abu Mohammed al-Joulani visits Citadel of Aleppo.

Ал Джулани пак увери, че ХТШ пазят християните в Алепо и Идлиб, както и собствеността им, като ги призова да не стават жертви на "психологическата война на режима на Башар Асад": Съдбата на християните и вярата им в Алепо: Уверения, че няма изстъпления

HTS Leader Abu Mohammed al-Joulani urges his forces to treat Aleppo’s Muharda’s Christian-majority residents with kindness and assures their safety.



“We have treated Christians in Idlib and Aleppo well, ensuring their protection and the preservation of their property.



— Clash Report (@clashreport) December 4, 2024

Загубите на режима на Асад и руснаците във военна техника са чувствителни

Междувременно, само през днешния ден се изясни, че режимът на Асад е загубил 12 танка - всичките руско (съветско) производство, включително 3 Т-72, 7 бронетранспортьора, 1 ракетна система за залпов огън "Град", 1 гаубица "Гвоздика" и няколко камиона, обобщава протурският източник Clash Report:

Colossal equipment losses for Assad regime forces during their retreat along the M5 highway between Aleppo and Hama.



Confirmed losses include:

▪️12 tanks (3 T-72M, 4 T-62, 2 T-55MV, 3 T-55),

▪️7 BMPs (1 BMP-2, 6 BMP-1),

▪️4 BREM-1 vehicles,

▪️1 Gvozdika self-propelled howitzer,…

Отделно са пленени и 6 руски танка Т-90, като има видеокадри как 10 танка от различни видове са изоставени на пътя от армията на Асад, защото войниците му не са ги заредили с гориво:

On the Khanasir-Ithrya road, the SAA abandoned 10 tanks, 5 AFV/IFVs, 1 self-propelled howitzer, 6 supply/troop carrying vehicles and a towed howitzer. In their haste to get away, they presumably forgot to refuel. pic.twitter.com/nxsASiISq1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 4, 2024

Най-ценната придобивка за ислямистите обаче е радар "Подлет К-1", който се ползва от руските ракетни ПВО системи С-300 и С-400 за засичане на цели, летящи на ниска височина. Русия не е допускала досега такава техника да бъде пленена, дори във войната с Украйна:

This is very significant. Rebel forces got hold of the latest Russian 48Ya6-K1 Podlet-K1 low-altitude radar, usually used with an S-300/S-400 system. Captured from the SAA. pic.twitter.com/WHNwPH4dpw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 4, 2024

На този фон - Русия почна да сипе обвинения как Украйна подкрепя бунтовниците. Близкоизточният анализатор Руслан Трад се съгласи с това, като публикува следното в профила си във Фейсбук, визирайки Clash Report: "Съвсем наскоро по време на медийни коментари споделих, че сирийските бунтовници работят заедно с украинското военно разузнаване, чиито специални сили вече няколко пъти извършват операции срещу руските сили в Сирия. Споменах се също, че става дума особено за използването на дронове, но също и изтребители, които бунтовниците плениха в провинция Алепо. Накратко: украинците са доставили файлове за 3D печат за ключови компоненти като носители на бомби, опашки и бойни глави, което позволява на бунтовническите сили да произвеждат, сглобяват и адаптират своите дронове независимо. Бунтовническата бригада "Шахийн", която демонстрира завидни умения в управлението на дронове и атаки срещу ирански, руски и сирийски правителствени сили, пряко участва в комуникацията. Скоро ще бъде публикувана още информация относно комуникацията между бунтовници и украинската армия. Ще споделя, че тя датира от първите години на руската инвазия след анексията на Крим и беше засилена през 2022-ра с помощта на сирийци, живеещи в Одеса".

A pro-Assad channel posted a video in which a person, claiming to have been involved in the SMO, speaks in Russian and asserts the presence of foreign instructors in Idlib, including Ukrainians, who are allegedly training rebels in the use of, among other things, night vision… pic.twitter.com/WnX009hPZ0 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 4, 2024

А боевете не спират - има вече видеокадри, показващи как към Сирийската национална (свободна) армия се присъединяват подкрепления и явно целта е град Манбидж, кюрдска територия. Ако там избухнат сблъсъци, това ще значи, че се бият формации, противопоставящи се на Башар Асад - само че Сирийската свободна армия е подкрепяна от Турция групировка, а кюрдите отдавна са враг номер едно на Анкара:

Още: САТЕЛИТНИ СНИМКИ: Русия бяга от двете си най-важни бази в Сирия

Turkish-backed SNA coalition of forces are sending reinforcements to the border with SDF-held area near Manbij in northern Syria. These are probably not send to defend the border between the two factions but rather to attack the SDF. Hostilities are expected... pic.twitter.com/mwqIGToNWx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 3, 2024