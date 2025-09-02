Ново земетресение в Афганистан: Този път с магнитуд 5,2

Земетресение с магнитуд 5,2 разтърси Източен Афганистан, близо до епицентъра на мощното земетресение от уикенда, което отне живота на повече от 1400 души.

Това съобщи Американската геоложка служба (USGS), цитирана от АФП и БГНЕС.

Епицентърът на земетресението е бил на 34 километра североизточно от град Джалалабад в провинция Нангархар, според USGS.

Припомняме, че земетресение с магнитуд от 6 по скалата на Рихтер, разтърси източната част на Афганистан този уикенд. Това съобщи на 1 септември Министерството на вътрешните работи в Кабул, контролирано от управляващите талибани. Трусът с дълбочина 8 км разтърси сгради от Кабул до столицата на Пакистан - Исламабад.