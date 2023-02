Огромен пожар обхвана будистки храм в Мелбърн (ВИДЕО)

Голяма част от основната сграда на будисткия храм Hoa Nghiem вероятно е напълно унищожена. Властите издадоха предупреждение към съседните райони. Жителите им се съветват да останат вътре и да затворят всички външни врати и прозорци, да изключат системите за отопление и охлаждане и да избягват зоната, където е огънят.

Храмът е добре позната забележителност на югоизток и се използва от хиляди будистки последователи от цял ​​Мелбърн.

The Buddhist temple in #Melbourne is on fire, reports Mail Online



About 150 rescuers are working on the scene. The threat of fire spreading to neighboring buildings remains. pic.twitter.com/j5jWXjkYaI