Осмяха визитата на Путин в Китай: Посрещат го като парий, а Ердоган и Алиев като скъпи приятели (ВИДЕО)

Азербайджанската медия "Budrooo News" публикува ироничен репортаж, показващ как бяха посрещнати в Китай руският лидер Владимир Путин, азербайджанският президент Илхам Алиев и турският му колега Реджеп Тайип Ердоган като сравнението съвсем не е в полза на руския диктатор. Тримата лидери пристигнаха за срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, а показаните кадри са красноречиви.

Илхам Алиев заедно със съпругата си първата дама на Азербайджан Мехрибан Алиева са посрещнати на международното гражданско летище Тиендзин Бинхай с почетен караул като на пистата ги очакваха китайският министър на промишлеността и информационните технологии Ли Лечен и други официални лица. Атмосферата на срещата веднага подчерта специалното отношение на Пекин към Азербайджан и неговия лидер, пише изданието. И отбелязва, че още същия ден Алиев е бил приет от китайския си домакин Си Дзинпин в Тиендзин. Двамата са си направили съвместна снимка, а китайският лидер се е обърнал към азербайджанския президент с думите "скъпи приятелю".

Също толкова тържествено бе посрещнат и турският президент Реджеп Тайип Ердоган със съпругата си - с топли думи, военни почести и взаимно уважение, отбелязва изданието. Което е доказателство, че Турция и Азербайджан са основните стратегически партньори на Китай в региона, следователно посрещането за тях е на най-високо ниво.

За сравнение Путин е бил посрещнат на военно летище без почетна охрана или официални лица. Просто като формалност, без особен акцент и не като стратегически партньор, а като обременяващ гост, смятат от изданието.

