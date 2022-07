Откриха експлозиви в дома на стрелеца, убил Шиндзо Абе

Японският национален телевизионен канал NHK съобщи, че сапьори се подготвят да извършат контролиран взрив в помещенията в град Нага.

67-годишният бивш министър-председател беше прострелян два пъти по време на предизборна реч в Нага, с която подкрепяше кандидатите на Либерално-демократическата партия преди изборите за горната камара на парламента в неделя. Охраната веднага хвана 41-годишния нападател и той беше задържан от полицията. По-късно Абе почина в болницата от раните си.

Заподозреният е жител на гр. Нага. Името му е Тецуя Ямагами. Той е бивш служител на Военноморските сили на островната азиатска страна.

Все още полицията не е коментирала какви са мотивите за престъплението му. Според местните медии той казал на властите, че бил „неудовлетворен от бившия премиер Абе“ и целта била да го убие.

The world is in shock tonight after the assassination of Japan's longest-serving leader, former Prime Minister, Shinzo Abe.



The 67-year-old was shot in the street during a speech in a country where gun violence is almost non-existent. @GenoveseMichael #9News pic.twitter.com/J7Ja9VWGnl