Отмъщение: Хутите се хвалят, че изстреляли ракета и дрон по "важни цели" в Израел (ВИДЕО)

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути поеха отговорност за нападението, заради което през нощта в централната част на Израел се чуха сирени. Те заявиха, че са изстреляли балистична ракета по военна цел в Тел Авив, както и дрон по „жизненоважна цел“ в Ашкелон.

От ЦАХАЛ - Израелските сили за отбрана - обявиха, че не им е известно дрон да е достигнал Израел през нощта. А ракетата е била успешно прехваната, посочват от израелската армия.

Yemeni Houthis attacked Israel with a missile, IDF says it was successfully intercepted - Reuters



The Israeli military said the target was destroyed outside the country by the "Arrow" long-range air defense system. pic.twitter.com/xod0z3siLX