Пак напрежение: Убиха две жени от Израел при стрелба на Западния бряг (ВИДЕО)

Жените са били в кола, която е катастрофирала след стрелба в близост до селището Хамра в долината на река Йордан.

Службата за бърза помощ "Маген Давид Адом" съобщи, че две жени на около 20 години са загинали на място. Третата жена, която е на 45 г., е в критично състояние. Тя е била откарана с хеликоптер в болница.

Israel’s ambulance service @Mdais evacuating one of the women seriously injured in today’s terror attack in #Hamra, where Palestinian terrorist shot up the car she was in, murdering 2 of the other women in the vehicle. pic.twitter.com/gJ34O58foT