Пак: Товарен влак дерайлира в Русия (ВИДЕО)

От релсите са излезли цели 29 вагона, натоварени с въглища.

"Вследствие на случилото се са повредени 29 вагона, 2 стълба на контактната мрежа, скъсани са и проводниците на контактната мрежа. Движението на влаковете в участъка е временно преустановено. Няма жертви. Причините за инцидента и размерът на щетите се установяват", съобщиха от Следствения комитет на Руската федерация.

Освен всичко друго, гората при мястото на катастрофата се е запалила. Очакват се закъснения на влаковете.

