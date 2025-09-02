Почти седмица Турция се бори с горски пожар (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

02 септември 2025
Турция се бори почти седмица с голям горски пожар, запчонал на 27 вагуст в Денизли, съобщава KÜRSÜ TV в платформата Х.  Продължава въздушната и наземна намеса на горския пожар. Хората са мобилизирани за борба с огъня, който се опитва да бъде потушен с вода от селскостопански водоеми, съобщава още турската телевизия и споделя кадри от намесата на хеликоптер срещу пламъците. 

По информация на турския вестник Milliyet пожарът е засегнал къщите в квартал Болмекая в Булдан и се е наложила евакуацията на населението в района.

Докато гражданите и животните, живеещи в кварталите, са били евакуирани, засегнатите от дима граждани са били откарани в болница с линейки от медицински екипи.

Колко хеликоптери са се включили в гасенето?

Според информацията от местните власти, шумният пожар в област Булдан го газят 20 хеликоптера, 619 превозни средства и 2.205 луѓе. Интензитетот на пожарот се намалува, но акцията за негово цялостно гаснене продължава, допълва хърватската медия "Индекс". ОЩЕ: Военни и хеликоптер "Кугър" се включиха в гасенето на пожара в Рила

