Почти седмица Турция се бори с горски пожар (ВИДЕО)

Турция се бори почти седмица с голям горски пожар, запчонал на 27 вагуст в Денизли, съобщава KÜRSÜ TV в платформата Х. Продължава въздушната и наземна намеса на горския пожар. Хората са мобилизирани за борба с огъня, който се опитва да бъде потушен с вода от селскостопански водоеми, съобщава още турската телевизия и споделя кадри от намесата на хеликоптер срещу пламъците.

По информация на турския вестник Milliyet пожарът е засегнал къщите в квартал Болмекая в Булдан и се е наложила евакуацията на населението в района.

Докато гражданите и животните, живеещи в кварталите, са били евакуирани, засегнатите от дима граждани са били откарани в болница с линейки от медицински екипи.

Denizli'nin #Buldan ilçesinde 27 Ağustos’ta başlayan orman yangınında beşinci gün bitti.



5 gündür süren orman #yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.



Tarım sulama göletlerindeki sularla söndürülmeye çalışılan yangın için halk seferber halde.



Колко хеликоптери са се включили в гасенето?

Според информацията от местните власти, шумният пожар в област Булдан го газят 20 хеликоптера, 619 превозни средства и 2.205 луѓе. Интензитетот на пожарот се намалува, но акцията за негово цялостно гаснене продължава, допълва хърватската медия "Индекс". ОЩЕ: Военни и хеликоптер "Кугър" се включиха в гасенето на пожара в Рила