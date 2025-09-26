Пресякъл границата: Южна Корея с предупредителни изстрели по кораб на Северна Корея

Южнокорейски части отправиха предупредителни изстрели по посока на севернокорейски търговски кораб, пресякъл морската граница между двете страни в спорни води край западния бряг на Корейския полуостров, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Корабът впоследствие се е оттеглил, съобщиха южнокорейските военни.

"Нашите сили излъчиха предупредителни съобщения и изстреляха предупредителни изстрели, след което корабът се оттегли извън нашите води", се казва в изявление на Общото командване.

Военните заявиха, че са реагирали "в съответствие" с процедурите, като "внимателно наблюдаваха движенията на Северна Корея".

Нахлуването рано в петък е било съпроводено и с гласови предупреждения от южнокорейската армия, а операцията е следвала стандартния протокол, се казва в изявление на Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея.

Във водите около така наречената Северна гранична линия, очертана след Корейската война от 1950-1953 г., е имало смъртоносни военноморски сблъсъци в миналото.

Северна Корея не признава линията за граница.