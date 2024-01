Президентът на Филипините отиде на концерт на Coldplay и предизвика чутовен скандал (СНИМКА+ВИДЕО)

В социалните мрежи мнозина обвиниха президента, че е прахосал парите на данъкоплатците, и посочиха, че гражданите ежедневно трябва да понасят скандалния трафик в Манила, докато пътуват до работа.

Президентската група за сигурност заяви, че Филипинската арена е "преживяла безпрецедентен наплив от 40 000 души, нетърпеливи да посетят концерта, което е довело до непредвидени усложнения в трафика по маршрута". "Ситуацията с трафика представлява потенциална заплаха за сигурността на нашия президент", се казва в съобщението.

President Ferdinand Marcos Jr. attended British rock band Coldplay’s concert in the Philippine Arena on Friday.



