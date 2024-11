Путин пристигна в Казахстан, който няма поводи да го арестува (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин пристигна на държавно посещение в Казахстан.

Страната от Централна Азия нито е подписала, нито е ратифицирала Римския статут - основополагащия документ на Международния наказателен съд. Това означава, че властите в Астана не са длъжни да се съобразят с решението на Трибунала в Хага, който издаде през март 2023 г. заповед за арест на руския лидер заради незаконно отвличане на украински деца.

Putin arrived in Kazakhstan on a state visit



Kazakhstan has neither signed nor ratified the Rome Statute. This means that the country is not obliged to comply with the decision of the International Criminal Court, which issued an arrest warrant for the self-proclaimed Russian… pic.twitter.com/wFwXRJVs59 — NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2024

Контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС уточнява, че държавната визита означава най-висок статус по дипломатическия протокол. Диктаторът за втори път тази година пристига в Астана.

Today's BIG EVENT: The Residence of the President of #Kazakhstan in #Astana is waiting for President Putin's arrival. Almost the entire Russian cabinet will be there. FM Lavrov arrived last night. #Russia #Russian pic.twitter.com/uPebJnUTDa — Dr.Sophia Ulgen 🇷🇺☮🇺🇸 (@ulgenfatma74) November 27, 2024

Руската пропаганда се хвали: Изключително отношение към Путин

Президентът на републиката Касим-Жомарт Токаев лично посрещна Путин и двамата си стиснаха ръцете. След това диктаторът поздрави делегацията на Токаев. Ротата на почетния караул на Службата за държавна сигурност на Република Казахстан изпълни тържествен марш пред лидерите, предава подробно ТАСС.

‼️ EXCLUSIVE: The footage of Putin being arrested upon arrival in Kazakhstan by the ICC order. pic.twitter.com/tI0GK71quq — Olga Bazova (@OlgaBazova) November 27, 2024

Според изискванията на дипломатическия протокол държавен глава, пристигащ на държавно посещение, обикновено трябва да бъде посрещнат от министър-председателя на страната домакин и министъра на външните работи. В изключителни случаи обаче президентът може лично да пристигне за срещата на летището. Това е доказателство за необичайно високото ниво на отношенията между страните, хвалят се от "амвона" на руската пропаганда.

‼️🇷🇺🇰🇿❤️"Friendship of peoples is not just words. Friendship of people is happy children, #Kazakhstan and #Russia are friends forever!": Putin receives a warm welcome from the children. pic.twitter.com/gQ7SpLKEOS — Maimunka News (@MaimunkaNews) November 27, 2024

Официалната церемония по посрещането ще се състои в резиденцията на казахстанския държавен глава „Акорда“, в чиито различни зали лидерите ще работят през целия ден. Те ще проведат преговори в тесен формат и с делегации, ще участват в церемонията по подписване на съвместни документи, ще говорят чрез видеовръзка на пленарната сесия на 20-годишния форум за междурегионално сътрудничество между Русия и Казахстан, който се провежда на 26-27 ноември в Уфа, и др.

На 28 ноември Путин ще продължи работата си в Астана по време на срещата на върха на Организацията на Договора за колективна сигурност.

