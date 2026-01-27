Расте броят на жертвите след инцидента с ферибот във Филипините

Броят на жертвите след потъването на ферибот във Филипините достигна 18, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Издирването продължава, съобщиха местните власти. В неизвестност все още са 10 души, уточнява филипинската Брегова охрана.

Капитан Ноеми Каябяб каза, че броят на пасажерите на борда на ферибота е фиксиран на 344. Първоначално са били обявени 359 пътници, но впоследствие е било изяснено, че 15 души от списъка не са се качили на борда.

Броят на спасените е 316, потвърди Каябяб пред репортери.

Трагедията се е разиграла неделя, когато фериботът "Триша Керстин 3" е потеглил за Холо в провинция Сулу от Замбоанга. От бреговата охрана уточняват, че разрешеният брой на пътниците за този тип ферибот е бил 352. Фериботът е потънал при добро време на близо 2 километра от брега.

Разследването е в ход, така че властите все още не могат да назоват точната причина за потъването на плавателния съд.

Морските инциденти са сравнително чести във Филипините заради честите бури, зле поддържаните кораби, претоварването и недостатъчния контрол на спазването на изискванията, припомня агенцията. През декември 1987 г. фериботът "Доня Пас" потъна след сблъсък с танкер във Филипините. В трагедията загинаха повече от 4300 души, което е най-тежкият мирновременен морски инцидент в историята.