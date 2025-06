САЩ атакуваха Иран: 12 бункерни бомби удариха най-важния ирански ядрен комплекс Фордо

С цели 12 противобункерни бомби GBU-57A от 6 бомбардировача B-2 САЩ атакуваха Иран и се включиха в израелската операция "Изгряващият лъв". Информацията за размера на атаката е на CNN. Бомбите бяха хвърлени по иранския ядрен комплекс Фордо - там, където Иран обогатява уран на 100-тина метра под земята - Още: Американското оръжие, което трябва на Израел, за да сложи край на иранската ядрена програма (ВИДЕО)

