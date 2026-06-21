Тръмп към Иран: Затворите ли Ормузкия проток, ще останете без държава (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил пред FOX News, че е разговарял с ирански представители и им е казал: „Затворите ли Ормузкия проток, няма да имате държава", предадоха думите му в ефира на американската телевизия. Освен това добавиха следните думи, с които републиканецът - по собствените му думи - е заплашил Техеран: „Няма дори да успеете да се върнете в ш*****та си държава".
Изявлението идва ден след като Иран отново обяви затваряне на ключовия за световните доставки воден път на фона на предстоящи преговори с Щатите в Швейцария, като цитираната причина бе продължаващата серия от удари на Израел срещу Южен Ливан. Според иранците това нарушава сключеното първоначално мирно споразумение. Все пак американските военни заявиха, че трафикът в пролива не е блокиран.
Trump says he spoke with Iranian officials and told them, "You close the Strait of Hormuz and you won't have a country."— Clash Report (@clashreport) June 21, 2026
He also told them, "You won't even make it back to your f*cking country."
Source: Fox News pic.twitter.com/LpaY2rG0CK
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Тръмп: САЩ може да поемат контрола над протока и да събират такси
В бъдеще САЩ може да поемат контрола над Ормузкия проток, ако се наложи и ако Техеран не подпише сделка, и да събират такси за преминаване, казал е още Тръмп пред FOX. Това е начинът, по който САЩ се явяват „пазител“ на пролива и на Близкия изток, смята той. Това би означавало също, че САЩ ще имат контрол над 20% от световните доставки на петрол, преминаващ през пролива. Вчера са минали 19 милиона барела петрол през протока благодарение на споразумението с Ислямската република, твърди републиканецът.
Trump to Fox News:— Clash Report (@clashreport) June 21, 2026
U.S. may take over the Strait of Hormuz in the future if we have to and collect tolls.
This is the U.S. being the "guardian angel" of the Strait of Hormuz and the Middle East.
This would also involve the U.S. taking 20% of the oil that passes through the… pic.twitter.com/PrtHrBIZjc
Обогатеният уран: Иранският президент "да внимава какво говори"
Относно думите на иранския президент Масуд Пезешкиан, че Иран няма да се откаже от обогатяването на уран за граждански цели (не за разработка на атомна бомба), Тръмп също е имал коментар, цитиран пак от FOX: "По-добре да внимава какво говори. По-добре да се стегне, иначе ще превземем останалата част от страната".
Iran's President Pezeshkian: We will not give up our right to enrichment.— Clash Report (@clashreport) June 21, 2026
Trump: He better watch his mouth. He better shape up, or we will take over the rest of the country.
Source: Fox News pic.twitter.com/raVsOJ5wRI
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Във връзка с уговорените два месеца оттук нататък за сключване на по-широка сделка с Иран, включително за ядрената програма на Техеран, Тръмп е заявил: "Имам 60-дневен срок. След изтичането му мога да правя каквото си искам".
Trump on the Iran deal:— Clash Report (@clashreport) June 21, 2026
I have a 60-day option. I can do whatever I want after that option.
Source: Fox News pic.twitter.com/EFjHZcilrV
Ситуацията в Ливан: Ще дам на Сирия да се бие с "Хизбула" вместо Израел, заяви Тръмп
"Иран трябва незабавно да спре високоплатените си проксита в Ливан да създават проблеми. Ако не го направят, ще нанесем отново много тежък удар по Иран, точно както направихме миналата седмица, само че още по-тежък!!!", написа междувременно Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Той има предвид пълномощниците на иранците на ливанска територия - шиитската групировка "Хизбула", чиито бойци са цел на Израел.
"Разочарован съм, че Израел не може да се справи с „Хизбула“. Те не могат да направят нищо, без да събарят сгради. На път съм да прехвърля тази задача на Сирия, защото тя би се справила по-прецизно", не скри и критиката си към израелското ръководство Тръмп - тези негови думи бяха предадени отново от FOX News.
Trump on Lebanon:— Clash Report (@clashreport) June 21, 2026
I am disappointed Israel cannot put Hezbollah away.
They can't do anything without knocking buildings down.
I am close to giving this to Syria because he would do a more precise job.
Source: Fox News pic.twitter.com/ZJ4oyVbIFB
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